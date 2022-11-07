Десятки банок на дороге: "Огуречное" ДТП произошло в Реутове

В подмосковном Реутове на улице Победы из проезжавшей "газели" выпали десятки контейнеров с малосольными огурцами и помидорами.

Судя по видео, опубликованном в Сети, на место даже приехала полиция. Сообщается также, что на соседней полосе из-за ДТП образовалась пробка. Кому принадлежат овощи, пока не известно.