Десятки банок на дороге: "Огуречное" ДТП произошло в Реутове
Десятки банок с малосольными огурцами выпали на ходу из "газели" в подмосковном Реутове
В подмосковном Реутове на улице Победы из проезжавшей "газели" выпали десятки контейнеров с малосольными огурцами и помидорами.
Судя по видео, опубликованном в Сети, на место даже приехала полиция. Сообщается также, что на соседней полосе из-за ДТП образовалась пробка. Кому принадлежат овощи, пока не известно.
Десятки банок с малосольными огурцами выпали из "газели" в подмосковном Реутове. Видео © Telegram / Реутов SOS
Ранее Лайф рассказывал о десяти рецептах домашних малосольных огурцов. Среди них метод приготовления с адыгейской солью и базиликом.
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