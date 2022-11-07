НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 11:39

Десятки банок на дороге: "Огуречное" ДТП произошло в Реутове

Десятки банок с малосольными огурцами выпали на ходу из "газели" в подмосковном Реутове

В подмосковном Реутове на улице Победы из проезжавшей "газели" выпали десятки контейнеров с малосольными огурцами и помидорами.

Судя по видео, опубликованном в Сети, на место даже приехала полиция. Сообщается также, что на соседней полосе из-за ДТП образовалась пробка. Кому принадлежат овощи, пока не известно.

Десятки банок с малосольными огурцами выпали из "газели" в подмосковном Реутове. Видео © Telegram / Реутов SOS

Как засолить огурцы быстро и вкусно: Необычные пошаговые рецепты от шеф-поваров

Как засолить огурцы быстро и вкусно: Необычные пошаговые рецепты от шеф-поваров

Ранее Лайф рассказывал о десяти рецептах домашних малосольных огурцов. Среди них метод приготовления с адыгейской солью и базиликом.

Обложка ©

Telegram / Реутов SOS

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров