Ночь на 9 ноября стала самой тёплой в столице как минимум с 1948 года

Прошедшая ночь в столице стала самой тёплой с 1948 года. Столбики термометров показывали не менее +5,8 градуса, поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8. В метеоистории это самая тёплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", — рассказал Тишковец в беседе с РИА "Новости".

При этом он не исключил новых температурных рекордов в ближайшее время, поскольку следующие четыре ночи обещают быть не менее тёплыми.