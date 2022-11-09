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9 ноября, 06:27

Ночь на 9 ноября стала самой тёплой в столице как минимум с 1948 года

Прошедшая ночь в Москве стала самой тёплой минимум с 1948 года

Прошедшая ночь в столице стала самой тёплой с 1948 года. Столбики термометров показывали не менее +5,8 градуса, поделился ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На базовой столичной метеостанции минимальная ночная температура составила плюс 5,8. В метеоистории это самая тёплая ночь для 9 ноября с момента основания метеостанции ВДНХ, то есть минимум с 1948 года", — рассказал Тишковец в беседе с РИА "Новости".

При этом он не исключил новых температурных рекордов в ближайшее время, поскольку следующие четыре ночи обещают быть не менее тёплыми.

Напомним, недавно метеорологи пообещали москвичам так называемую погодную машину времени: до конца недели погоду в столице определяют атлантические циклоны, в результате чего температура будет на 4–5 градусов выше климатической нормы.

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ТАСС / Чурусов Максим

Максим Плетнёв

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