Беженец с Украины разозлился на "медленно" обслуживающих его канадцев

Украинский беженец пожаловался на "ужасный" сервис в заведениях Канады. Впечатления об этом он составил за полгода, что находится в стране, пишет портал Narcity.

Молодой человек по имени Семён выразил недовольство качеством обслуживания, указав, что во всех местах, где предоставляются услуги, Канада значительно уступает Украине.

"И одно из самых заметных для нас, украинцев (и я озвучиваю не только свои мысли, но и всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как мои коллеги и некоторые из моих друзей, мы все разделяем одно и то же наблюдение), — что сервис в Канаде ужасный", — пожаловался Семён.