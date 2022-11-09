Беженец с Украины разозлился на "медленно" обслуживающих его канадцев
Narcity: Украинский беженец пожаловался на "ужасное" обслуживание в Канаде
Украинский беженец пожаловался на "ужасный" сервис в заведениях Канады. Впечатления об этом он составил за полгода, что находится в стране, пишет портал Narcity.
Молодой человек по имени Семён выразил недовольство качеством обслуживания, указав, что во всех местах, где предоставляются услуги, Канада значительно уступает Украине.
"И одно из самых заметных для нас, украинцев (и я озвучиваю не только свои мысли, но и всех украинцев, которые приехали сюда со мной, как мои коллеги и некоторые из моих друзей, мы все разделяем одно и то же наблюдение), — что сервис в Канаде ужасный", — пожаловался Семён.
По словам Семёна, всё происходит намного медленнее, чем он привык. Например, заказ кофе в Канаде может занять десять минут, при этом украинцы хотят обсудить это с менеджером, если процесс занимает "более трёх секунд". Канадское обслуживание, подытожил он, является "очень расслабленным".
Ранее Лайф писал, что недовольные гостеприимством украинские беженцы разозлили болгар. Они оценили жалобы людей на проживание в фургонах лагеря буферного центра в Елхове до тех пор, пока для них не найдут места на государственных базах отдыха. По словам украинцев, там тесно, нет элементарных бытовых условий и доступа к медицинской помощи.
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