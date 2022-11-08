"Пусть возвращаются": Недовольные гостеприимством украинские беженцы разозлили болгар

Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg эмоционально прокомментировали публикацию о группе из 35 украинских беженцев, высказавших недовольство условиями проживания в буферном центре в Елхово.

Напомним, украинцы будут временно проживать в лагере в буферном центре в Елхово до тех пор, пока для них не найдут места на государственных базах отдыха. При этом беженцы не хотят оставаться в фургонах, где, по их словам, тесно, нет элементарных бытовых условий и доступа к медицинской помощи.

Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.

"Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе", — высказался подписчик Chicho Dr.

"Пусть обращаются в организации, и те помогут им уехать в любой уголок Европы, куда захотят. Автобусы, самолёты — и их как ни бывало. Сколько можно мучиться?" — задался вопросом Киро.

"Тесно им — пусть возвращаются на Украину. Им тесно, а болгарам, пострадавшим от наводнения, не тесно. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья", — прокомментировал Капитана.

"Им стоит вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой — всё. А не отели, интернет, сауна или джакузи", — высказал мнение Тукашен.

"Всё потому, что сначала они жили в пятизвездочных отелях, а теперь их перевезли в лагерь для беженцев, где им и место. Не говоря уже о том, что они пробудут там всего одну-две недели, пока их не вернут на государственные базы отдыха. Но они всё равно будут недовольны — это же не пятизвездочный отель", — полагает Така става.

"И хорошо. Поймут значение слова "беженец", — удовлетворённо заметил Butsoni.