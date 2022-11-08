"Много что утверждают": В Белом доме высказались о секретных переговорах США и России

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на информацию о том, что США и Россия якобы ведут секретные переговоры. Комментируя эти сведения, она заметила, что "люди много что утверждают".

"Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединённые Штаты ведут или не ведут", — заявила журналистам официальный представитель американской администрации.

Она подтвердила, что в течение последних нескольких месяцев консультации "на высоком уровне" имели место. О чём шла речь на переговорах, не уточняется. По словам Жан-Пьер, американские власти обсуждают вопросы, которые беспокоят Соединённые Штаты, но не затрагивают Украину. Обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сказала она.