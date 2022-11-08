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7 ноября, 22:25

"Много что утверждают": В Белом доме высказались о секретных переговорах США и России

Белый дом подтвердил консультации США и России на высоком уровне

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отреагировала на информацию о том, что США и Россия якобы ведут секретные переговоры. Комментируя эти сведения, она заметила, что "люди много что утверждают".

"Люди много что утверждают об обсуждениях, которые Соединённые Штаты ведут или не ведут", — заявила журналистам официальный представитель американской администрации.

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Она подтвердила, что в течение последних нескольких месяцев консультации "на высоком уровне" имели место. О чём шла речь на переговорах, не уточняется. По словам Жан-Пьер, американские власти обсуждают вопросы, которые беспокоят Соединённые Штаты, но не затрагивают Украину. Обсуждения фокусируются только на сокращении рисков в отношениях между Вашингтоном и Москвой, сказала она.

Ранее Wall Street Journal сообщила, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев якобы ведёт конфиденциальные переговоры с помощником президента России Юрием Ушаковым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Американская газета утверждает, что целью переговоров было предотвращение эскалации украинского конфликта, в том числе угрозы применения ядерного оружия.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын

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