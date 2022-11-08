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7 ноября, 21:40

Премьер Греции: В росте цен в мире и отдельно в стране виноват Путин

За рост цен по всему миру и конкретно в Греции несёт ответственность российский президент Владимир Путин. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1.

Интервьюер в ходе беседы отметил, что оппозиция в стране называет нынешнее повышение цен на товары "дороговизной Мицотакиса". В связи с этим премьеру был задан вопрос, почему власти не уменьшают НДС даже на товары первой необходимости. Мицотакис в ответ высказался в том смысле, что подобную дороговизну мир наблюдал 40 лет назад и правительство обязательно найдёт решение этой проблемы. Заявления оппозиции при этом он подверг критике.

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"Нет "дороговизны Мицотакиса", есть "дороговизна Путина". Потому что если бы существовала "дороговизна Мицотакиса", то были бы также "дороговизна Макрона", "дороговизна Байдена", "дороговизна Шольца" и все другие аналогии", сказал греческий чиновник.

Ранее, напомним, вокруг фигуры Мицотакиса разгорелся крупный политический скандал: премьер был обвинён в том, что использовал спецслужбы для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. Эти сведения обнародовала газета Documento.

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ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND

Юлия Коновалова

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