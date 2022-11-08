Премьер Греции: В росте цен в мире и отдельно в стране виноват Путин
За рост цен по всему миру и конкретно в Греции несёт ответственность российский президент Владимир Путин. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1.
Интервьюер в ходе беседы отметил, что оппозиция в стране называет нынешнее повышение цен на товары "дороговизной Мицотакиса". В связи с этим премьеру был задан вопрос, почему власти не уменьшают НДС даже на товары первой необходимости. Мицотакис в ответ высказался в том смысле, что подобную дороговизну мир наблюдал 40 лет назад и правительство обязательно найдёт решение этой проблемы. Заявления оппозиции при этом он подверг критике.
"Нет "дороговизны Мицотакиса", есть "дороговизна Путина". Потому что если бы существовала "дороговизна Мицотакиса", то были бы также "дороговизна Макрона", "дороговизна Байдена", "дороговизна Шольца" и все другие аналогии", — сказал греческий чиновник.
Ранее, напомним, вокруг фигуры Мицотакиса разгорелся крупный политический скандал: премьер был обвинён в том, что использовал спецслужбы для слежки за десятками людей, включая потенциальных политических оппонентов, министров, журналистов и известных бизнесменов. Эти сведения обнародовала газета Documento.
ТАСС / ЕРА / JULIEN WARNAND