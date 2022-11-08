Премьер Греции: В росте цен в мире и отдельно в стране виноват Путин

За рост цен по всему миру и конкретно в Греции несёт ответственность российский президент Владимир Путин. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1.

Интервьюер в ходе беседы отметил, что оппозиция в стране называет нынешнее повышение цен на товары "дороговизной Мицотакиса". В связи с этим премьеру был задан вопрос, почему власти не уменьшают НДС даже на товары первой необходимости. Мицотакис в ответ высказался в том смысле, что подобную дороговизну мир наблюдал 40 лет назад и правительство обязательно найдёт решение этой проблемы. Заявления оппозиции при этом он подверг критике.