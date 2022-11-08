Косачёв назвал нацизмом слова украинского посла Маркаровой о "жестокости русских"
Заявление посла Украины в США Оксаны Маркаровой о том, что русским, "естественно, присуща жестокость" в ответ на примирительные слова папы римского Франциска о России и Украине, являются не чем иным, как проявлением нацизма. Так заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. Он полагает, что подобными словами дипломат сама себя унизила.
"Любое придание любой национальности любых определённых черт — это чистой воды нацизм, госпожа Маркарова. Жаль, что этому вас не обучили ни в Киево-Могилянской академии, ни в Индианском университете в Блумингтоне, США. Хотя, возможно, именно такому таких, как вы, там как раз и обучали", — написал сенатор в телеграм-канале.
Свою запись Косачёв сопроводил строками из произведения Марины Цветаевой:
"Не красный пожар лесной,
Не заяц — по зарослям,
Не вётлы — под бурею, –
За фюрером — фурии!"
"За фюрером — фурии! Это точно про вас и иже с вами. С самой маленькой буквы. Больше, чем вы сами, вас уже и не унизить", — добавил он.
Ранее папа римский Франциск сказал, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. Он подчеркнул, что не верит в жестокость русских, потому что "это великий народ": достаточно подумать о Достоевском, который до сих пор вдохновляет других на христианство. Понтифик также сообщил, что испытывает искреннюю симпатию и любит русский и украинский народы.
ТАСС / Сергей Карпухин