НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 21:03

В боях на Украине погиб американский наёмник из Иностранного легиона

На Украине погиб гражданин США Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева. Американец принимал участие в сражениях в составе Иностранного легиона. Об этом сообщает NBC.

На Украине погиб бывший боец элитной дивизии Армии США с позывным Kilo

На Украине погиб бывший боец элитной дивизии Армии США с позывным Kilo

Каких-либо подробностей о наёмнике телеканал не привёл. Неназванные источники сообщили только, что мужчина проживал в штате Нью-Йорк. Как напоминает NBC, всего на данный момент известно о шести погибших на Украине американцах.

Ранее Лайф писал, что другой американский наёмник погиб в результате артобстрела на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. У 23-летнего Скайлера Джеймса Греггса не было военного опыта, однако он решил сражаться на стороне ВСУ из-за того, что у него много друзей в Незалежной.

В Донбассе ликвидировали австралийского снайпера по прозвищу Ниндзя

В Донбассе ликвидировали австралийского снайпера по прозвищу Ниндзя

Обложка ©

ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров