На Украине погиб гражданин США Тимоти Гриффин, участвовавший в боевых действиях на стороне Киева. Американец принимал участие в сражениях в составе Иностранного легиона. Об этом сообщает NBC.

Каких-либо подробностей о наёмнике телеканал не привёл. Неназванные источники сообщили только, что мужчина проживал в штате Нью-Йорк. Как напоминает NBC, всего на данный момент известно о шести погибших на Украине американцах.

Ранее Лайф писал, что другой американский наёмник погиб в результате артобстрела на Украине, куда отправился для участия в боевых действиях. У 23-летнего Скайлера Джеймса Греггса не было военного опыта, однако он решил сражаться на стороне ВСУ из-за того, что у него много друзей в Незалежной.