При загадочных обстоятельствах: Сунак спешно покинул зал перед собственным выступлением
Премьер Великобритании Сунак сбежал из зала перед выступлением на саммите COP27
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак спешно покинул зал заседания климатического саммита СОР27 в Шарм-эш-Шейхе, Египет. Видео конференции опубликовал телеграм-канал The General.
Побег британского премьера. © Telegram / The General
За несколько минут до выступления премьера на сцену поднялся его помощник и что-то ему сказал. Разговор длился больше минуты: спикеры, видимо, решали, оставаться Сунаку на выступлении или нет. В итоге он решил продолжить участие в саммите, однако вскоре второй помощник всё же убедил политика покинуть помещение.
Ранее, напомним, президент Украины Владимир Зеленский по неизвестной причине не явился на сессию климатической конференции СOP26 в Глазго, где должен был выступить с речью. Модерировал мероприятие спецпредставитель президента США по вопросам климата экс-госсекретарь Джон Керри, которого удивило отсутствие политика.
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Telegram / The General