При загадочных обстоятельствах: Сунак спешно покинул зал перед собственным выступлением

За несколько минут до выступления премьера на сцену поднялся его помощник и что-то ему сказал. Разговор длился больше минуты: спикеры, видимо, решали, оставаться Сунаку на выступлении или нет. В итоге он решил продолжить участие в саммите, однако вскоре второй помощник всё же убедил политика покинуть помещение.