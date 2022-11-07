Жители дома в Уфе жалуются на массажный салон, в котором "сотрудницы" ходят в нижнем белье

В Уфе жители многоэтажки жалуются на массажный салон, который работает в их доме. Жильцы не верят, что в салоне делают только массаж, поскольку "сотрудницы" ходят там в нижнем белье, об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Подозрительный массажный салон. Видео © SHOT

Салон открылся около пяти лет назад, и туда, по словам местных жителей, клиенты ходят явно не для того, чтобы не просто помять спинку. После "массажей с продолжением" дети находят под окнами использованные презервативы. А сами массажистки постоянно ведут "разговоры пошлого характера" и курят во дворе.

Кроме того, однажды в так называемый массажный салон явилась женщина и устроила скандал, поскольку её супруг оставляет в этом "заведении" всю зарплату.

"Когда они приезжают, я вижу, мужчины, они не оглядываются по сторонам. Они бегом чешут туда, не поднимая глаз почему-то", — рассказала жительница дома.

Жильцы не раз жаловались в полицию, но пока безрезультатно. Возмущённые граждане порой даже сбрасывают на работниц салона и их клиентов пакеты с водой, но и это пока не помогло.