Жители дома в Уфе жалуются на массажный салон, в котором "сотрудницы" ходят в нижнем белье
В Уфе жители многоэтажки жалуются на массажный салон, который работает в их доме. Жильцы не верят, что в салоне делают только массаж, поскольку "сотрудницы" ходят там в нижнем белье, об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Подозрительный массажный салон. Видео © SHOT
Салон открылся около пяти лет назад, и туда, по словам местных жителей, клиенты ходят явно не для того, чтобы не просто помять спинку. После "массажей с продолжением" дети находят под окнами использованные презервативы. А сами массажистки постоянно ведут "разговоры пошлого характера" и курят во дворе.
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Кроме того, однажды в так называемый массажный салон явилась женщина и устроила скандал, поскольку её супруг оставляет в этом "заведении" всю зарплату.
"Когда они приезжают, я вижу, мужчины, они не оглядываются по сторонам. Они бегом чешут туда, не поднимая глаз почему-то", — рассказала жительница дома.
Жильцы не раз жаловались в полицию, но пока безрезультатно. Возмущённые граждане порой даже сбрасывают на работниц салона и их клиентов пакеты с водой, но и это пока не помогло.
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