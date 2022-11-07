Пассажирский самолёт экстренно готовится сесть в Сочи из-за разгерметизации
В самолёте рейса Стамбул – Екатеринбург произошла разгерметизация салона. Пилоты готовятся к аварийному приземлению в Сочи. На борту лайнера — 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона ожидается аварийная посадка пассажирского самолета рейса Стамбул – Екатеринбург. На борту находится 96 пассажиров и четыре члена экипажа", — сказал источник.
Лайнер пока вырабатывает топливо над морем, после чего произойдёт посадка. На место ожидаемого приземления самолёта направлены бригады скорой помощи.
Ранее Лайф писал, что самолёт авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Екатеринбург, экстренно приземлился в Казани из-за состояния здоровья пассажира. Как рассказала очевидица, причиной посадки стали проблемы с сердцем у летевшего в бизнес-классе мужчины.
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