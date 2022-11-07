Пассажирский самолёт экстренно готовится сесть в Сочи из-за разгерметизации

В самолёте рейса Стамбул – Екатеринбург произошла разгерметизация салона. Пилоты готовятся к аварийному приземлению в Сочи. На борту лайнера — 96 пассажиров и четыре члена экипажа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В аэропорту Сочи из-за разгерметизации салона ожидается аварийная посадка пассажирского самолета рейса Стамбул – Екатеринбург. На борту находится 96 пассажиров и четыре члена экипажа", — сказал источник.

Лайнер пока вырабатывает топливо над морем, после чего произойдёт посадка. На место ожидаемого приземления самолёта направлены бригады скорой помощи.