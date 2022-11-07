Киев начал готовиться к установке новогодней ёлки

В украинской столице началась подготовка к установке новогодней ёлки, об этом сообщил организатор торжеств Игорь Добруцкий. Украинскому изданию "Страна.ua" он сказал, что разработано несколько эскизов.

"Изучаются все возможности по установке главной ёлки. Обсуждаются разные варианты. Мэр подтвердил, что ёлка будет установлена. Несколько эскизов ёлки уже разработаны. Могу сказать, что в этот раз ёлка будет не о новогоднем чуде. В этом году совсем другая история", — рассказал Добруцкий.

Портал не раскрывает, будет ли главная новогодняя ёлка столицы украшена гирляндами, иллюминацией или другой подсветкой.