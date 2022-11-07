На химзаводе в США прогремела серия взрывов, в трёх районах объявлена эвакуация

В городе Брансуик в округе Глинн (штат Джорджия) произошёл сильный пожар на местном химическом заводе, после чего прогремела серия взрывов. Об этом сообщает телеканал News4Jax.

Инцидент произошёл во время смены рано утром. Власти были вынуждены срочно объявить эвакуацию жителей трёх расположенных в радиусе одной мили от предприятия районах. На дистанционное обучение перевели две школы. В соцсетях публикуется множество фотографий с места событий, на которых можно увидеть поднимающиеся вверх клубы дыма. Спасатели сумели локализовать пожар, однако опасаются его возобновления.

На заводе, где произошёл пожар, производится более 34 тысяч наименований различных товаров, которые поставляются в 150 стран мира.