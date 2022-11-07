На Украине тайно строят новый самолёт "Мрия" из деталей разрушенного
Разрушенный самолёт "Мрия". Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto
Гендиректор украинского авиастроительного предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов сообщил, что в Незалежной строят новый самолёт Ан-225 "Мрия", для этих целей задействованы детали уничтоженного планера. Более того, если верить его словам, новый образец готов уже на 30%.
"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолёта", — цитирует его издание "Страна".
Лайф писал, что в первые дни спецоперации в результате боёв был уничтожен Ан-225 "Мрия" — самый большой самолёт в мире. Весной появилось видео, на котором видно, что его остатки увозят на утилизацию.