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7 ноября, 18:59

На Украине тайно строят новый самолёт "Мрия" из деталей разрушенного

<p>Разрушенный самолёт "Мрия". Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto</p>

Разрушенный самолёт "Мрия". Фото © Getty Images / Maxym Marusenko / NurPhoto

Гендиректор украинского авиастроительного предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов сообщил, что в Незалежной строят новый самолёт Ан-225 "Мрия", для этих целей задействованы детали уничтоженного планера. Более того, если верить его словам, новый образец готов уже на 30%.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолёта", — цитирует его издание "Страна".

СБУ обвинила сотрудников "Антонова" в том, что они не сохранили самолёт Ан-225 "Мрия"

СБУ обвинила сотрудников "Антонова" в том, что они не сохранили самолёт Ан-225 "Мрия"

Лайф писал, что в первые дни спецоперации в результате боёв был уничтожен Ан-225 "Мрия" — самый большой самолёт в мире. Весной появилось видео, на котором видно, что его остатки увозят на утилизацию.

Матвей Шандрыголов

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