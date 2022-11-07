На Украине тайно строят новый самолёт "Мрия" из деталей разрушенного

Гендиректор украинского авиастроительного предприятия "Антонов" Евгений Гаврилов сообщил, что в Незалежной строят новый самолёт Ан-225 "Мрия", для этих целей задействованы детали уничтоженного планера. Более того, если верить его словам, новый образец готов уже на 30%.

"Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолёта", — цитирует его издание "Страна".