НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 18:41

Журова пожалела европейцев из-за рекламы УЕФА с призывом экономить электроэнергию

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала недавний рекламный ролик УЕФА, в котором европейцев призывают экономить электроэнергию. Парламентарий призналась, что сочувствует жителям ЕС.

Реклама УЕФА, призывающая экономить электроэнергию. Видео © YouTube / European Commission

"У европейцев сейчас политика экономии. Ряд стран будут штрафовать за неэкономию. Спортивные площадки часто используют для какой-то рекламы. Не худшая реклама экономить ресурсы. Планете будет в будущем полегче. Всегда есть плюсы и минусы от этого. Мы им сочувствуем. Они сами на это пошли. Не мы их заставили. Если мы так сделаем, они увидят в этом злой умысел и скажут, что мы потешаемся", заявила она в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Планы властей ФРГ экономить энергоносители могут рухнуть из-за упрямства немцев

Планы властей ФРГ экономить энергоносители могут рухнуть из-за упрямства немцев

Ранее Лайф сообщал, что Европа может перейти на совместные закупки газа ради сдерживания цен на голубое топливо. Соответствующий механизм страны ЕС намерены разработать до конца ноября. Тем временем жители Евросоюза и Великобритании продолжают получать рекордные платёжки за газ.

Обложка ©

YouTube / European Commission

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров