Журова пожалела европейцев из-за рекламы УЕФА с призывом экономить электроэнергию

"У европейцев сейчас политика экономии. Ряд стран будут штрафовать за неэкономию. Спортивные площадки часто используют для какой-то рекламы. Не худшая реклама экономить ресурсы. Планете будет в будущем полегче. Всегда есть плюсы и минусы от этого. Мы им сочувствуем. Они сами на это пошли. Не мы их заставили. Если мы так сделаем, они увидят в этом злой умысел и скажут, что мы потешаемся", — заявила она в интервью изданию "Спорт-Экспресс".