Журова пожалела европейцев из-за рекламы УЕФА с призывом экономить электроэнергию
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала недавний рекламный ролик УЕФА, в котором европейцев призывают экономить электроэнергию. Парламентарий призналась, что сочувствует жителям ЕС.
Реклама УЕФА, призывающая экономить электроэнергию. Видео © YouTube / European Commission
"У европейцев сейчас политика экономии. Ряд стран будут штрафовать за неэкономию. Спортивные площадки часто используют для какой-то рекламы. Не худшая реклама экономить ресурсы. Планете будет в будущем полегче. Всегда есть плюсы и минусы от этого. Мы им сочувствуем. Они сами на это пошли. Не мы их заставили. Если мы так сделаем, они увидят в этом злой умысел и скажут, что мы потешаемся", — заявила она в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф сообщал, что Европа может перейти на совместные закупки газа ради сдерживания цен на голубое топливо. Соответствующий механизм страны ЕС намерены разработать до конца ноября. Тем временем жители Евросоюза и Великобритании продолжают получать рекордные платёжки за газ.
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YouTube / European Commission