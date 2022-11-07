Вычислили по камерам: Убийцей известной болгарской актрисы Доневой оказалась её 18-летняя внучка

По его данным, девушка уже четыре года употребляет наркотики. На кроссовках Стайковой были обнаружены следы крови её бабушки, а следователи сумели отследить внучку по камерам видеонаблюдения при попытке покинуть место преступления. Дважды за последнее время она попадала в психиатрические лечебницы и даже пыталась покончить жизнь самоубийством, однако её известная бабушка продолжала помогать ей. В ходе судебного заседания Стайкова попросила "дать ей шанс на жизнь".