Вычислили по камерам: Убийцей известной болгарской актрисы Доневой оказалась её 18-летняя внучка
В убийстве болгарской актрисы Виолеты Доневой подозревают её 18-летнюю внучку
Виолета Донева. Фото © kinopoisk.ru
В Болгарии перед судом предстала 18-летняя Ивет Стайкова по подозрению в жестоком убийстве своей бабушки, знаменитой актрисы Виолеты Доневой. Об этом пишет издание "24 часа".
По его данным, девушка уже четыре года употребляет наркотики. На кроссовках Стайковой были обнаружены следы крови её бабушки, а следователи сумели отследить внучку по камерам видеонаблюдения при попытке покинуть место преступления. Дважды за последнее время она попадала в психиатрические лечебницы и даже пыталась покончить жизнь самоубийством, однако её известная бабушка продолжала помогать ей. В ходе судебного заседания Стайкова попросила "дать ей шанс на жизнь".
Ранее Лайф сообщал, что в Болгарии убита актриса Виолета Донева, исполнившая главную роль в фильме, ставшем победителем Московского международного кинофестиваля в 1973 году.