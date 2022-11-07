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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 18:10
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Венгрия выступит против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступит против плана ЕС по оказанию помощи Украине за счёт совместно собранных средств. Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции в Софии, передаёт Bloomberg.

По его словам, Будапешт оказывал, оказывает и будет оказывать помощь Киеву, однако выступает против использования для этих целей совместного с другими странами Европы финансирования.

В МИД Венгрии призвали РФ и США приступить к прямым переговорам по Украине
В МИД Венгрии призвали РФ и США приступить к прямым переговорам по Украине

Ранее Сийярто призвал Москву и Вашингтон начать прямые переговоры по украинскому конфликту. По его мнению, Европа страдает, поэтому единственное решение для неё — это мир. Аналогичное мнение озвучил и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он уверен, что Киев способен обороняться только благодаря американской поддержке.

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Getty Images / Thierry Monasse

Матвей Шандрыголов
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