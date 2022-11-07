Венгрия выступит против плана ЕС по оказанию совместной помощи Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна выступит против плана ЕС по оказанию помощи Украине за счёт совместно собранных средств. Об этом министр сообщил в ходе пресс-конференции в Софии, передаёт Bloomberg.

По его словам, Будапешт оказывал, оказывает и будет оказывать помощь Киеву, однако выступает против использования для этих целей совместного с другими странами Европы финансирования.