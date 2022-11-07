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7 ноября, 17:57

Названа дата похорон основателя группы "Ласковый май" Сергея Кузнецова

<p>Сергей Кузнецов. Обложка © ТАСС / Смольников Виталий</p>

Сергей Кузнецов. Обложка © ТАСС / Смольников Виталий

Автор хитов "Белые розы" и "Седая ночь", основатель музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов будет похоронен 13 ноября в Оренбурге. Об этом сообщил помощник умершего на 59-м году жизни композитора Ринат Масягутов.

"Прощание и похороны пройдут в воскресенье. Похоронный зал в городе Оренбурге на улице Монтажников, 29Б. Название кладбища сейчас не могу сказать, завтра [это] решится", сказал он ТАСС и добавил, что причина смерти артиста на данный момент неизвестна.

Напомним, автор хитов "Белые розы" и "Седая ночь", основатель музыкального коллектива "Ласковый май" Сергей Кузнецов скончался в возрасте 58 лет в Оренбурге. Он успел провести 5 ноября концерт в память об ушедшем из жизни Юрии Шатунове.

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Андрей Бражников

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