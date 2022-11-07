Дмитрий Чистяков планирует посетить грядущую тренировку "Зенита"

"Конечно, ему же надо тренироваться и готовиться. Заявление Александра Ивановича было вчера. Посмотрим, может, сегодня к вечеру он скажет что-нибудь другое", — ответил Талаев на вопрос о том, планирует ли футболист прийти на тренировку.