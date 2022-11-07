НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 17:36

Дмитрий Чистяков планирует посетить грядущую тренировку "Зенита"

Выведенный недавно из основного состава "Зенита" футболист Дмитрий Чистяков планирует посетить грядущую тренировку клуба, об этом "Спорт-Экспресс" заявил агент защитника Андрей Талаев.

"Конечно, ему же надо тренироваться и готовиться. Заявление Александра Ивановича было вчера. Посмотрим, может, сегодня к вечеру он скажет что-нибудь другое", ответил Талаев на вопрос о том, планирует ли футболист прийти на тренировку.

"Никто никому ничего не объявлял": Агент Чистякова прокомментировал сообщения о выводе игрока из основы "Зенита"

"Никто никому ничего не объявлял": Агент Чистякова прокомментировал сообщения о выводе игрока из основы "Зенита"

Ранее защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков во время матча с "Ахматом" допустил ошибку, приведшую к голу в ворота петербургского клуба. После этого игрок был выведен из основного состава команды. Футболиста также заподозрили в намеренном совершении оплошности.

Обложка ©

ТАСС / Бухарев Олег

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров