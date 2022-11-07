Дмитрий Чистяков планирует посетить грядущую тренировку "Зенита"
Выведенный недавно из основного состава "Зенита" футболист Дмитрий Чистяков планирует посетить грядущую тренировку клуба, об этом "Спорт-Экспресс" заявил агент защитника Андрей Талаев.
"Конечно, ему же надо тренироваться и готовиться. Заявление Александра Ивановича было вчера. Посмотрим, может, сегодня к вечеру он скажет что-нибудь другое", — ответил Талаев на вопрос о том, планирует ли футболист прийти на тренировку.
"Никто никому ничего не объявлял": Агент Чистякова прокомментировал сообщения о выводе игрока из основы "Зенита"
Ранее защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков во время матча с "Ахматом" допустил ошибку, приведшую к голу в ворота петербургского клуба. После этого игрок был выведен из основного состава команды. Футболиста также заподозрили в намеренном совершении оплошности.
ТАСС / Бухарев Олег