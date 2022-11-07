Мужчинам рассказали, как правильно ухаживать за бородой при перхоти

При уходе за бородой важно знать, как справиться с тремя основными этапами: мытьём, стрижкой и укладкой. По словам врача-дерматовенеролога и косметолога АО "Медицина" Юлии Соколовой, растительность на лице требует особого ухода.

"Уход за мужской кожей на лице при наличии бороды или без неё зависит только от типа кожи, возрастных изменений и её состояния в различные периоды жизни. А вот за бородой при её наличии нужен специфический уход", — рассказала она в беседе с РИАМО.

Важно и правильно мыть растительность, так как она отлично впитывает запахи. Короткую щетину рекомендуется чистить ежедневно вместе с кожей лица, а длинную — раз в три дня. Для этого важно подобрать средства с мягкими ПАВ, витаминами и увлажняющими веществами: глицерином, гиалуроновой кислотой, витаминами Е и F.

"При наличии перхоти подойдут средства с цинком и серой. Не сушите бороду феном, а нежно промакивайте мягким полотенцем", — добавила дерматолог.

Что касается стрижки, то с формой бороды лучше определиться в салоне, а уже дома самостоятельно её сохранять. Если же вы хотите сохранить эффект "трёхдневной щетины", то её нужно периодически подравнивать.

"Будьте готовы потратиться на специальные инструменты, чтобы результат получался аккуратным. Красивой и ухоженной бороде требуется целый арсенал специальных косметических средств", — рекомендует эксперт.

Последнее — укладка, в которой нуждается любая растительность. Она зафиксирует форму, уберёт излишнюю статику, придаст лоск, приятный аромат и блеск волосам. Для этого можно использовать специальные укладочные средства на основе воска и масел. При этом воск и крем можно наносить руками, а для масел нужен специальный гребешок. Важно также расчёсывать бороду.

"Всегда расчёсывайте бороду по направлению роста волос. Массируйте с большим или меньшим нажимом в зависимости от желаемого эффекта для кожи лица", — заключила она.