Алкоголь и одиночество: Клавишник "Ласкового мая" рассказал о нелёгкой судьбе умершего автора "Белых роз"

Создатель группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов, о смерти которого стало известно сегодня, жил скромно и одиноко в двухкомнатной квартире в Оренбурге. Об этом рассказал телеканалу "360" клавишник коллектива Андрей Шишкин.

"Он был талантливый, очень скромный и очень несчастный по-своему, поскольку все его создания оставляли его. После того как Кузнецов ушёл из "Ласкового мая", а Юрий Шатунов там остался, последовала группа "Мама" и далее по списку. Но ни одно из его последующий творений не было столь успешным", — пояснил музыкант.

По его словам, Кузнецов последние годы зарабатывал не так много, а все получаемые средства вкладывал в творчество и записи на студии. При этом он часто отказывался брать денежную помощь от друзей. Солист "Ласкового мая" Юрий Шатунов, которому композитор был близким другом, всё равно старался помогать, добавил Шишкин.

Он также вспомнил, что Кузнецов часто выпивал, что могло привести к преждевременной смерти. В "Уралконцерте" телеканалу пояснили, что причиной трагедии стал сердечный приступ. Семьи основатель легендарной группы не оставил. "Его дети — это только его песни, его творения, его группы, его коллективы. Вот это его дети", — сказал Шишкин.