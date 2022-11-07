Психолог составил инструкцию, как влюбить в себя любую женщину и свести её с ума
Психолог Шахов назвал мужское качество, заставляющее женщин сходить с ума от любви
Основная вещь, которую женщины хотят видеть в мужчинах, — ответственность. Психолог Александр Шахов в беседе с РИАМО раскрыл инструкцию, как стать объектом восхищения для избранницы.
"Если моя позиция вам не близка и для вас нормально оскорблять женщину, изменять ей, при этом вы считаете себя красавчиком, простите, но тут вы поддержки не найдёте", — поделился он.
Надёжным и ответственным мужчиной, по его словам, является тот, кто выполняет обещанное и является для женщины опорой. Он должен брать на себя их общее благополучие, стабильность и комфорт. Не так страшно не подарить букет, страшно — не обеспечить женский пол безопасностью.
"Изучайте женскую психологию. Воспринимайте это как инструкцию по эксплуатации, как себя вести, чтобы женщина была счастлива, варила вкусный борщ, улыбалась и всегда смотрела на тебя с восхищением", — советует Шахов.
Ранее Лайф рассказывал, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной. Психолог Девятка опросила коллег на данную тему и получила самые разные ответы.
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