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7 ноября, 16:57

Психолог составил инструкцию, как влюбить в себя любую женщину и свести её с ума

Психолог Шахов назвал мужское качество, заставляющее женщин сходить с ума от любви

Основная вещь, которую женщины хотят видеть в мужчинах, — ответственность. Психолог Александр Шахов в беседе с РИАМО раскрыл инструкцию, как стать объектом восхищения для избранницы.

"Если моя позиция вам не близка и для вас нормально оскорблять женщину, изменять ей, при этом вы считаете себя красавчиком, простите, но тут вы поддержки не найдёте", — поделился он.

Надёжным и ответственным мужчиной, по его словам, является тот, кто выполняет обещанное и является для женщины опорой. Он должен брать на себя их общее благополучие, стабильность и комфорт. Не так страшно не подарить букет, страшно — не обеспечить женский пол безопасностью.

"Изучайте женскую психологию. Воспринимайте это как инструкцию по эксплуатации, как себя вести, чтобы женщина была счастлива, варила вкусный борщ, улыбалась и всегда смотрела на тебя с восхищением", советует Шахов.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов

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