В Узбекистане рассказали, что не испытывали давления от ФИФА из-за матча со сборной России
Сборная России по футболу. Фото © РФС / Михаил Шапаев
Федерация футбола Узбекистана не испытывала какого-либо давления от Международной федерации футбола (ФИФА) или же Азиатской конфедерации футбола (АФК) по поводу проведения товарищеского матча против сборной России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
"Нет, давления со стороны ФИФА и АФК не было. На стадионе ожидается аншлаг. Матч будет на стадионе "Пахтакор", вместимость — 33 500 зрителей", — заявили изданию в Федерации футбола Узбекистана.
Напомним, в ближайший месяц сборная России проведёт два товарищеских матча. 17 ноября в Душанбе национальная команда встретится с Таджикистаном, а 20 ноября в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.