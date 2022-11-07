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7 ноября, 16:48

В Узбекистане рассказали, что не испытывали давления от ФИФА из-за матча со сборной России

<p>Сборная России по футболу. Фото © РФС / Михаил Шапаев</p>

Сборная России по футболу. Фото © РФС / Михаил Шапаев

Федерация футбола Узбекистана не испытывала какого-либо давления от Международной федерации футбола (ФИФА) или же Азиатской конфедерации футбола (АФК) по поводу проведения товарищеского матча против сборной России. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

"Нет, давления со стороны ФИФА и АФК не было. На стадионе ожидается аншлаг. Матч будет на стадионе "Пахтакор", вместимость — 33 500 зрителей", — заявили изданию в Федерации футбола Узбекистана.

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Напомним, в ближайший месяц сборная России проведёт два товарищеских матча. 17 ноября в Душанбе национальная команда встретится с Таджикистаном, а 20 ноября в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.

Артур Белкин

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