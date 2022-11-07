В Узбекистане рассказали, что не испытывали давления от ФИФА из-за матча со сборной России

Федерация футбола Узбекистана не испытывала какого-либо давления от Международной федерации футбола (ФИФА) или же Азиатской конфедерации футбола (АФК) по поводу проведения товарищеского матча против сборной России. Об этом сообщает " Спорт-Экспресс ".

"Нет, давления со стороны ФИФА и АФК не было. На стадионе ожидается аншлаг. Матч будет на стадионе "Пахтакор", вместимость — 33 500 зрителей", — заявили изданию в Федерации футбола Узбекистана.