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7 ноября, 16:19

Пиняев, Сычевой и другие: Назван состав сборной России на матчи против Таджикистана и Узбекистана

Сборная России по футболу назвала состав на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи против команд Таджикистана и Узбекистана. Список из 30 футболистов опубликован на сайте РФС.

Состав сборной России на игры против Таджикистана и Узбекистана.

  • Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Александр Селихов ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов").
  • Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все — "Спартак"), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — "Ростов", Артём Макарчук ("Сочи"), Илья Агапов ("Пари НН"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов").
  • Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — "Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — "Ростов"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — "Зенит"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — "Динамо"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Лечи Садулаев ("Ахмат").
  • Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Владимир Сычевой ("Оренбург").

Стоит отметить появление в окончательном списке сразу семерых дебютантов национальной команды, среди которых 18-летний Сергей Пиняев или же нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой.

Карпин останется во главе сборной России до лета 2024 года

Карпин останется во главе сборной России до лета 2024 года

Напомним, в ближайший месяц сборная России проведёт два товарищеских матча. 17 ноября в Душанбе национальная команда встретится с Таджикистаном, а 20 ноября в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.

Обложка ©

РФС / Михаил Шапаев

Артур Белкин

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