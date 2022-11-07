Пиняев, Сычевой и другие: Назван состав сборной России на матчи против Таджикистана и Узбекистана
Сборная России по футболу назвала состав на матчи с Таджикистаном и Узбекистаном
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным назвал окончательный состав национальной команды на товарищеские матчи против команд Таджикистана и Узбекистана. Список из 30 футболистов опубликован на сайте РФС.
Состав сборной России на игры против Таджикистана и Узбекистана.
- Вратари: Антон Шунин ("Динамо"), Александр Селихов ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Сергей Песьяков ("Ростов").
- Защитники: Вячеслав Караваев ("Зенит"), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов (все — "Спартак"), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — "Ростов", Артём Макарчук ("Сочи"), Илья Агапов ("Пари НН"), Александр Солдатенков ("Крылья Советов").
- Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук (все — "Локомотив"), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба — "Ростов"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба — "Зенит"), Никита Кривцов ("Краснодар"), Сергей Пиняев ("Крылья Советов"), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба — "Динамо"), Антон Зиньковский ("Спартак"), Лечи Садулаев ("Ахмат").
- Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко ("Ростов"), Александр Соболев ("Спартак"), Владимир Сычевой ("Оренбург").
Стоит отметить появление в окончательном списке сразу семерых дебютантов национальной команды, среди которых 18-летний Сергей Пиняев или же нападающий "Оренбурга" Владимир Сычевой.
Напомним, в ближайший месяц сборная России проведёт два товарищеских матча. 17 ноября в Душанбе национальная команда встретится с Таджикистаном, а 20 ноября в Ташкенте сыграет с Узбекистаном.
РФС / Михаил Шапаев