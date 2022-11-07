Россиянам после трагедии в Сочи рассказали, как не допустить обрушения балкона
Эксперт Гринин рассказал после трагедии в Сочи, как обезопасить балкон от обрушения
Чтобы избежать обрушения балкона, как это произошло в Сочи, в результате чего погибли три человека, необходимо не заставлять его старой мебелью и другими ненужными вещами. Об этом "Москве 24" рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.
"Большинство людей делают там кладовку для старой мебели, ремонтного мусора. Это создаёт перегруз и несёт опасность. Не стоит перегружать балкон, даже если дом совершенно новый. В новостройках плиты изначально не рассчитаны на высокие нагрузки, плюс никогда нельзя исключать ошибок при строительстве", — отметил Гринин.
При этом если на балконе начала образовываться трещина, то хозяевам квартиры необходимо обратиться в управляющую компанию. По словам юриста Анастасии Стадник, за состояние бетонной плиты балкона отвечает именно организация, следящая за общим состоянием дома. Гринин подчеркнул, что управляющая компания проведёт экспертизу, после чего определит, насколько безопасен балкон.
Ранее Лайф сообщал, что в жилом пятиэтажном доме по улице Донской в Сочи обрушился балкон. В результате трагедии погибли три человека.
ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю