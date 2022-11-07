Россиянам после трагедии в Сочи рассказали, как не допустить обрушения балкона

Чтобы избежать обрушения балкона, как это произошло в Сочи, в результате чего погибли три человека, необходимо не заставлять его старой мебелью и другими ненужными вещами. Об этом "Москве 24" рассказал председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин.

"Большинство людей делают там кладовку для старой мебели, ремонтного мусора. Это создаёт перегруз и несёт опасность. Не стоит перегружать балкон, даже если дом совершенно новый. В новостройках плиты изначально не рассчитаны на высокие нагрузки, плюс никогда нельзя исключать ошибок при строительстве", — отметил Гринин.