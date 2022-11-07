Назван возраст, с которого ребёнка нужно учить уступать место в транспорте
Психолог Лукьянова советует учить ребёнка уступать место в транспорте с 10 лет
Детям лучше не позволять уступать своё место в общественном транспорте до достижения ими определённого возраста, об этом "Газете.ру" рассказала психолог Наталья Лукьянова. Важно, чтобы ребёнок окреп и был морально готов к таким нормам приличия.
"С точки зрения культуры воспитания примерно с 10 лет ребёнок может быть физически достаточно устойчивым и крепким, что обусловлено формированием ЦНС и костного аппарата, чтобы уступать место людям пожилого возраста", — объяснила эксперт.
Психолог также напомнила, что при перевозке ребёнка важно соблюдать меры безопасности. Лукьянова рекомендует держать его на руках, пока есть такая возможность.
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ТАСС / Дмитрий Феоктистов