Назван возраст, с которого ребёнка нужно учить уступать место в транспорте

Детям лучше не позволять уступать своё место в общественном транспорте до достижения ими определённого возраста, об этом "Газете.ру" рассказала психолог Наталья Лукьянова. Важно, чтобы ребёнок окреп и был морально готов к таким нормам приличия.

"С точки зрения культуры воспитания примерно с 10 лет ребёнок может быть физически достаточно устойчивым и крепким, что обусловлено формированием ЦНС и костного аппарата, чтобы уступать место людям пожилого возраста", — объяснила эксперт.

Психолог также напомнила, что при перевозке ребёнка важно соблюдать меры безопасности. Лукьянова рекомендует держать его на руках, пока есть такая возможность.