Глава СПЧ спрогнозировал усиление агентства Regnum при Марине Ахмедовой
Марина Ахмедова. Фото © Vk / Марина Ахмедова
Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что новый главред Regnum журналистка Марина Ахмедова только привнесёт пользу в работу информационного агентства.
"Я надеюсь, что у Марины всё получится в Regnum. Я работаю с ней давно, ещё с нулевых годов <...> Я уверен, что у неё получится внести свой вклад в работу Regnum, этот ресурс будет только усиливаться", — сказал Фадеев в интервью ТАСС.
Он добавил, что Ахмедова — выдающийся журналист и писатель, а также является автором восьми книг и лауреатом нескольких журналистских премий. С 2014 года правозащитница часто посещала Донбасс и до сих пор "продолжает делать великолепные репортажи с этих территорий — с территорий освобождённых и где ещё ведутся боевые действия".
Напомним, ранее стало известно, что главным редактором информационного агентства Regnum назначена российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова. Она является членом Совета по правам человека при Президенте РФ, регулярно посещает Донбасс и участвует в гуманитарных миссиях. Ранее работала в должности заместителя главного редактора журнала "Русский репортёр" и публиковалась в "Эксперте".
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