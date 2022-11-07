Глава СПЧ спрогнозировал усиление агентства Regnum при Марине Ахмедовой

Глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что новый главред Regnum журналистка Марина Ахмедова только привнесёт пользу в работу информационного агентства.

"Я надеюсь, что у Марины всё получится в Regnum. Я работаю с ней давно, ещё с нулевых годов <...> Я уверен, что у неё получится внести свой вклад в работу Regnum, этот ресурс будет только усиливаться", — сказал Фадеев в интервью ТАСС.

Он добавил, что Ахмедова — выдающийся журналист и писатель, а также является автором восьми книг и лауреатом нескольких журналистских премий. С 2014 года правозащитница часто посещала Донбасс и до сих пор "продолжает делать великолепные репортажи с этих территорий — с территорий освобождённых и где ещё ведутся боевые действия".