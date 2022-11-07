Шота Горгадзе — о новом главреде Regnum Ахмедовой: Воплощает любовь к Родине не на словах
Новый главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова — человек профессиональный и неравнодушный, который никогда не пройдёт мимо чужой беды. Так её назначение в беседе с Лайфом оценил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, председатель коллегии адвокатов Москвы "Горгадзе и партнёры" Шота Горгадзе.
"Неоднократно сталкивался с её принципиальной позицией по отстаиванию прав наших соотечественников. Я считаю Марину Ахмедову настоящим патриотом нашей страны, которая не только на словах, но и своим образом жизни воплощает любовь к Родине и деятельное участие в жизни российского общества", — отметил Горгадзе.
Напомним, ранее стало известно, что главным редактором информационного агентства Regnum назначена российская журналистка, правозащитница Марина Ахмедова. Она является членом Совета по правам человека при Президенте РФ, регулярно посещает Донбасс и участвует в гуманитарных миссиях. Ранее работала в должности заместителя главного редактора журнала "Русский репортёр" и публиковалась в "Эксперте".
Новости
Выпытывал, где деньги: Украинский беженец жёстко избил двух детей приютившей его пары из Крыма
сегодня в 15:57
Главредом ИА Regnum стала журналист и известная правозащитница Марина Ахмедова
сегодня в 15:46
СМИ узнали судьбу российского военного со стальными нервами, который отбрасывал гранаты ВСУ
сегодня в 15:46
VK / Марина Ахмедова