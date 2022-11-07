Шота Горгадзе — о новом главреде Regnum Ахмедовой: Воплощает любовь к Родине не на словах

Новый главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова — человек профессиональный и неравнодушный, который никогда не пройдёт мимо чужой беды. Так её назначение в беседе с Лайфом оценил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека, председатель коллегии адвокатов Москвы "Горгадзе и партнёры" Шота Горгадзе.

"Неоднократно сталкивался с её принципиальной позицией по отстаиванию прав наших соотечественников. Я считаю Марину Ахмедову настоящим патриотом нашей страны, которая не только на словах, но и своим образом жизни воплощает любовь к Родине и деятельное участие в жизни российского общества", — отметил Горгадзе.