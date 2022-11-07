СМИ узнали судьбу российского военного со стальными нервами, который отбрасывал гранаты ВСУ

Российский военный, который стал героем видео об отражении атаки украинского беспилотника с гранатами, всё же получил ранения, но выжил и уже выздоровел. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сослуживцев солдата.

По их данным, "встреча" с дроном состоялась ещё в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Герой видео — боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Официальной информации об инциденте нет.