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Регион
Опубликовано 7 ноября 2022, 15:46
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СМИ узнали судьбу российского военного со стальными нервами, который отбрасывал гранаты ВСУ

Российский военный, который стал героем видео об отражении атаки украинского беспилотника с гранатами, всё же получил ранения, но выжил и уже выздоровел. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на сослуживцев солдата.

По их данным, "встреча" с дроном состоялась ещё в марте рядом с селом Малая Рогань в Харьковской области. Герой видео — боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ. Официальной информации об инциденте нет.

Появилось видео уничтожения катера ВСУ российским дроном "Ланцет"
Появилось видео уничтожения катера ВСУ российским дроном "Ланцет"

Напомним, военкоры обнародовали видео с дрона ВСУ, на котором запечатлены безуспешные попытки обстрелять российского солдата. Военный со стальными нервами дважды отбросил прилетающие к нему в окоп украинские гранаты, сброшенные с беспилотника.

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Александра Вишнякова
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