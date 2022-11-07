США призвали оставить ВСУ без своего оружия и бросить силы на борьбу с "кошмаром" в Азии

Властям США придётся пожертвовать поставками оружия Украине ради оказания военной помощи Тайваню, сообщает издание National Interest. Сейчас Тайвань столкнулся с задержками в продаже оружия из-за конфликта на Украине, сбоев в цепочке поставок и "бюрократической волокиты".

"Вашингтон оказывается не в состоянии одновременно вооружать как украинскую, так и тайваньскую армию", — утверждают аналитики.

NI отмечает, что на фоне безудержной инфляции, надвигающейся рецессии и безработицы как в Америке, так и в странах её союзников, "сохранение текущих уровней военной помощи Украине при поддержке обороны Тайваня станет сложной задачей".

К тому же санкции в отношении КНР вряд ли смогут остановить Пекин, как они не остановили Москву. Поэтому вторжение Китая на Тайвань станет стратегической катастрофой, от которой США не оправятся, считают аналитики. Воздушные и морские торговые пути будут приостановлены, цепочки поставок перевёрнуты, а заводы по производству полупроводников разрушены, что приведёт к краху мировой экономики. Чтобы этот кошмар не стал реальностью, Вашингтон призвали действовать.