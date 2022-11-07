Песков пояснил Лайфу, в каком формате Путин будет обсуждать с россиянами меры поддержки мобилизованных
Президент России Владимир Путин проведёт отдельное мероприятие, не связанное с прямой линией, чтобы обсудить с гражданами меры поддержки мобилизованных. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"[Это будет] отдельное мероприятие", — отметил представитель Кремля на вопрос, может ли обсуждение пройти в рамках традиционной прямой линии.
Напомним, ранее сегодня на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Владимир Путин анонсировал свою встречу с россиянами. Её темой станут меры поддержки мобилизованных. По словам президента, важно собрать "массив материалов и вопросов, которые подлежат решению".
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