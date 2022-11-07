НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 15:28

Песков пояснил Лайфу, в каком формате Путин будет обсуждать с россиянами меры поддержки мобилизованных

Президент России Владимир Путин проведёт отдельное мероприятие, не связанное с прямой линией, чтобы обсудить с гражданами меры поддержки мобилизованных. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Это будет] отдельное мероприятие", — отметил представитель Кремля на вопрос, может ли обсуждение пройти в рамках традиционной прямой линии.

Путин назвал число мобилизованных граждан, принимающих участие в боевых действиях

Путин назвал число мобилизованных граждан, принимающих участие в боевых действиях

Напомним, ранее сегодня на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей Владимир Путин анонсировал свою встречу с россиянами. Её темой станут меры поддержки мобилизованных. По словам президента, важно собрать "массив материалов и вопросов, которые подлежат решению".

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров