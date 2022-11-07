Песков пояснил Лайфу, в каком формате Путин будет обсуждать с россиянами меры поддержки мобилизованных

Президент России Владимир Путин проведёт отдельное мероприятие, не связанное с прямой линией, чтобы обсудить с гражданами меры поддержки мобилизованных. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Это будет] отдельное мероприятие", — отметил представитель Кремля на вопрос, может ли обсуждение пройти в рамках традиционной прямой линии.