Путин назвал число мобилизованных граждан, принимающих участие в боевых действиях

Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной операции, около 50 тысяч из них непосредственно принимают участие в боевых действиях. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей в понедельник.

"У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях, остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне СВО. Остальные все на полигонах", — отметил российский лидер.