Путин назвал число мобилизованных граждан, принимающих участие в боевых действиях
Путин: Около 50 тысяч мобилизованных россиян сейчас принимают участие в боевых действиях
Около 80 тысяч мобилизованных граждан сейчас находятся в зоне проведения специальной операции, около 50 тысяч из них непосредственно принимают участие в боевых действиях. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей в понедельник.
"У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях, остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне СВО. Остальные все на полигонах", — отметил российский лидер.
Ранее, 4 ноября, Путин заявлял, что в России мобилизовано 318 тысяч человек, из которых 49 тысяч уже выполняют боевые задачи. А 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту.