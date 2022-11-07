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7 ноября, 14:28

Путин планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных

Президент России Владимир Путин планирует лично обсудить с россиянами, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. По его словам, важно собрать "массив материалов и вопросов, которые подлежат решению".

Речь о поддержке призванных граждан зашла во время рабочей встречи Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Президент подчеркнул, что эту тему нужно обсуждать напрямую с россиянами.

"Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счёт поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь", — отметил глава государства.

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Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту.

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ТАСС / Метцель Михаил

Александр Юнашев

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