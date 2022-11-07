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7 ноября, 12:03

Мобилизованные жители Подмосковья получат положенные им выплаты до конца недели

Губернатор Подмосковья Воробьёв: Призванные жители региона получат выплаты до конца недели

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все жители региона, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, получат положенные им выплаты до конца недели. Он выразил надежду, что та чуткость, которую декларируют власти, заметна во всех муниципалитетах. Глава региона также поблагодарил работников, задействованных в данном направлении.

"Хочу наш цифровой, социальный блок поблагодарить — все выплаты практически завершены. Если кто-то, какая-то семья ещё не получила их, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим", цитирует политика телеканал "360".

Губернатор подчеркнул, что чаще всего властям поступали вопросы как раз по этой теме. Все выплаты и необходимое обмундирование обязательно достигнут адресатов, добавил он.

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Лайф писал, что Воробьёв проверил работу центра поддержки семей мобилизованных в подмосковном Ступине. Губернатор отметил, что власти должны уделять особое внимание родным военнослужащих.

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ТАСС / Евгений Епанчинцев

Матвей Шандрыголов

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