Мобилизованные жители Подмосковья получат положенные им выплаты до конца недели

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что все жители региона, призванные на службу в рамках частичной мобилизации, получат положенные им выплаты до конца недели. Он выразил надежду, что та чуткость, которую декларируют власти, заметна во всех муниципалитетах. Глава региона также поблагодарил работников, задействованных в данном направлении.

"Хочу наш цифровой, социальный блок поблагодарить — все выплаты практически завершены. Если кто-то, какая-то семья ещё не получила их, то уже в ручном режиме на этой неделе процедуру мы закончим", — цитирует политика телеканал "360".

Губернатор подчеркнул, что чаще всего властям поступали вопросы как раз по этой теме. Все выплаты и необходимое обмундирование обязательно достигнут адресатов, добавил он.