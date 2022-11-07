Россиянам рассказали, как семьи мобилизованных граждан поддерживают губернаторы новой волны

Несмотря на то что частичная мобилизация в России завершилась, поддержка военнослужащих и их близких со стороны государства продолжается и своей актуальности не теряет. Губернаторы новой волны в полном объёме исполняют поручение главы государства Владимира Путина, который ранее заявил, что поддержка семей мобилизованных граждан — важнейшая задача региональных властей, которая не должна превратиться в рутину.

В российских субъектах активно реализуют уже принятые меры поддержки семей военнослужащих и разрабатывают новые — соответствующие запросу со стороны жителей регионов. Близость к людям губернаторов новой волны позволяет им принимать такие меры поддержки, авторами идей для которых выступают граждане страны. В этом проявляется человекоцентричный характер региональной политики.

Так, в Тюменской области при поддержке губернатора Александра Моора запустили региональную сеть "социальных гостиных", которые откроются в каждом муниципалитете. Они представляют собой центры поддержки членов семей военнослужащих. В центрах работают профессиональные психологи, прошедшие дополнительную подготовку и готовые помочь в решении любого вопроса, с которым к ним обратятся близкие военнослужащих. Как сообщил в своих соцсетях Моор, региональная сеть центров поддержки уже насчитывает около полусотни пунктов.

Фото © VK / Александр Моор

В Республике Саха (Якутия) принято решение о персональном закреплении каждой семьи военнослужащих за муниципалитетами, министерствами и ведомствами с целью оказания адресной помощи, когда для неё возникнет необходимость. Глава региона Айсен Николаев объяснил такое решение стремлением окружить заботой и вниманием каждую семью без исключения и сделать так, чтобы "наши бойцы, которые сражаются за нашу свободу, чувствовали себя защищёнными именно с этой точки зрения".

Глава Кировской области Александр Соколов по просьбе жителей расширил категорию получателей мер поддержки в регионе — помимо семей мобилизованных граждан в неё вошли семьи тех, кто служит в зоне СВО по контракту, а также добровольцев. По решению губернатора также введены новые меры поддержки семей военнослужащих. Эти меры поддержки будут распространяться и на мобилизованных, и на добровольцев, и на служащих по контракту. Среди принятых решений — бесплатное посещение кружков и секций в государственных образовательных организациях для детей военнослужащих и право детей на бесплатное посещение физкультурно-спортивных организаций, подведомственных Министерству спорта и туризма Кировской области. Помимо этого члены семей военнослужащих смогут бесплатно посещать концерты, спектакли, выставки и другие культурные мероприятия, инициированные областными госучреждениями.

Фото © VK / Александр Соколов

В Рязанской области губернатором Павлом Малковым принято решение о внеочередном предоставлении членам семей мобилизованных социальных услуг в стационарной и полустационарной форме, а также в форме соцобслуживания на дому. Помимо этого члены семей мобилизованных жителей Рязанской области получили право на бесплатную юридическую поддержку с момента мобилизации гражданина, а также в течение трёх лет со дня его увольнения с военной службы.

Фото © VK / Павел Малков

Семьи мобилизованных граждан из Ярославской области с 1 ноября начали получать дополнительные меры поддержки. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, среди принятых решений — отмена платы за детские сады, бесплатное горячее питание для школьников всех возрастов и предоставление продуктовых наборов для детей, которые учатся дома, а также материальная помощь для газификации жилых домов, которые включены в план догазификации. Также организовано первоочередное и бесплатное социальное обслуживание пожилых родственников и инвалидов из семей мобилизованных.

С 1 ноября в Мурманской области начал работу центр поддержки семей мобилизованных граждан и участников СВО. На территории региона будет открыто 12 отделений центра. Сотрудники организации будут решать проблемы, возникающие у семей. Каждая проблема будет отрабатываться в индивидуальном порядке с координаторами от муниципалитетов и органов власти. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис убеждён, что со стороны сотрудников центра должна быть налажена постоянная связь с родными мобилизованных граждан и участников СВО.

Фото © VK / Андрей Чибис

"Необходимо всесторонне поддерживать людей и самостоятельно предлагать им помощь, а также меры поддержки, обеспечивать проактивную поддержку семей", — заявил глава региона.

Меры поддержки семей мобилизованных, которые принимают губернаторы новой волны, оценил политический консультант Владимир Лубянко. По его словам, федеральный центр гибко подошёл к делегированию полномочий регионам, как это было при ковиде, и это решение было абсолютно правильным — на местах многие проблемы решаются проще и оперативнее.

"Губернаторам в целом удается составить оптимальные пакеты для поддержки военнослужащих и семей благодаря своему пониманию регионов, постоянной эффективной работе и коммуникации с жителями, стандартам "новой волны". Крепкий семейный тыл — это всегда смысловая пара к отважному солдату. И его надо обеспечивать. Поэтому материальная, организационная, психологическая помощь касается не только бойцов, но и всех членов их семей", — заключил эксперт.