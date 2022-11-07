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7 ноября, 14:37

Названо восемь причин ломкости ногтей, и не все они связаны с заболеваниями

Врач Ярцева назвала причины, по которым возникает ломкость ногтей

По словам врача Ирины Ярцевой, при возникновении ломкости ногтей необходимо сразу записаться к терапевту, который установит все симптомы и назначит анализы.

"Важно полностью собрать картину. Затем врач отправляет сдать какие-то основные анализы на общие заболевания. После их получения уже направляет к более узким специалистам при необходимости", рассказала она РИА ФАН.

Она выделила восемь распространённых причин ломкости. Среди таких, например, дефицит железа, который чаще всего и приводит к симптому. Также виновны могут быть атопический дерматит и экзема, характерные для аллергиков. Кроме того, неполноценное питание, из-за чего может наблюдаться дефицит белков, жиров и углеводов.

Ещё одна возможная причина кроется в болезнях желудочно-кишечного тракта, при которых нарушается всасывание полезных веществ. Из банального: повреждение ногтей из-за контакта с водой или поверхностями, а также привычка грызть их из-за нервов и стресса.

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Ранее Лайф писал о болезнях, которые можно диагностировать по состоянию ногтей. Например, полоски на них могут сигнализировать о туберкулёзе.

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Shutterstock

Матвей Шандрыголов
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