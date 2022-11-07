Водителям раскрыли, какая обувь является самой "аварийной"

Свободная и неподходящая для вождения автомобиля обувь может привести к аварийной ситуации, такое мнение "Газете.ру" высказала руководитель пресс-службы автомобильного маркетплейса Fresh Auto Анастасия Камышникова. Например, шлёпанцы, туфли с высоким каблуком, а также толстая зимняя обувь снижают чувствительность ваших стоп или делают их скользящими. В доказательство эксперт привела исследование, проведённое компанией Ford.

"Свободная обувь на 0,13 секунды увеличивает время торможения. На скорости 95 км/ч тормозной путь вырастет на 3,5 метра, при этом водителю необходимо 0,04 секунды, чтобы переставить ногу в сланцах с педали газа на тормоз. Это в два раза дольше, чем в более удобной обуви, нескользящей, с подошвой не толще 10 мм, в которой стопа не будет скованна в движении", — объяснила Камышникова.

Она отметила, что на Западе уже давно знают об этом, из-за чего во многих странах существуют соответствующие штрафы. В Испании, например, за вождение в шлёпанцах или босиком можно поплатиться 80 евро, а в США сумма санкции может составлять до 2500 долларов.

"После введения административного наказания число ДТП в Испании за последние десять лет сократилось вдвое", — заключила эксперт.