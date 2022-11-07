"Тренд протестов" в Европе будет нарастать и повлияет на будущие выборы, заявил политолог

С каждым днём в европейских странах всё больше людей выходят на митинги, а их организаторы приобретают поддержку. Участники акций выступают против политики противостояния с Россией, но добьются ли они желаемого результата? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответил политолог Александр Асафов.

"Несмотря на то что в Европе присутствует своя культура, если можно её так назвать, протеста, это очень редко без дополнительной политической поддержки приводит к политическим изменениям. Безусловно, это может повлиять на следующие электоральные циклы и повлияет. Но на текущие политические процессы или на позицию власти по каким-либо вопросам это вряд ли повлияет", — объяснил эксперт.

Например, Германия не сможет изменить политику в отношении России, несмотря на присутствие громких заявлений и со стороны бизнеса. Как пояснил Асафов, всё потому, что Берлин находится под серьёзным давлением США и никаких самостоятельных решений принимать не может. Он считает, что со временем "тренд протестов" в Европе будет только нарастать и в будущем сможет сравниться с протестами "жёлтых жилетов" в 2018 году.

"Я не думаю, что от этого будут очевидные политические быстрые последствия, но это окажет свою роль, безусловно, на грядущие электоральные циклы. Повлиять же на ситуацию с Украиной, с Зеленским, мне кажется, возможность ограничена, поскольку он слышит сигналы исключительно из Вашингтона", — резюмировал собеседник Лайфа.