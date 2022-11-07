Казахский боксёр оказался в коме из-за кровоизлияния в мозг после жёсткого нокаута

Казахского боксёра Айдоса Ербосынулы ввели в искусственную кому после боя во втором среднем весе с кубинским борцом Дэвидом Морреллом, сообщает портал "Чемпионат". Медики диагностировали кровоизлияние в мозг.

В заключительном отрезке боя Айдос дважды оказался в нокдауне, после чего рефери остановил поединок. Ербосынулы сразу отвезли в больницу в Миннеаполисе в критическом состоянии. Врачи были вынуждены поместить боксёра в медикаментозную кому, чтобы начать лечение повреждений мозга.

"На самом деле полотенце было у меня в руке. Айдос хотел продолжать. Его главный тренер хотел, чтобы он продолжал. Он оценил Айдоса и сказал, что с ним всё в порядке", — сказал представитель команды боксёра.