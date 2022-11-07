НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 13:31

Угроза прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР устранена

Мирошник: Угрозы серьёзного прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР сейчас нет

Угрозы серьёзного прорыва со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике больше нет. Об этом заявил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.

"Там по-прежнему громко, там идут перестрелки, но угрозы серьёзного прорыва сейчас, по крайней мере, до нас уже не долетают", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".

Полный разгром: Атака на Купянском направлении обернулась гибелью около 100 бойцов ВСУ и наёмников

Полный разгром: Атака на Купянском направлении обернулась гибелью около 100 бойцов ВСУ и наёмников

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ потеряли 250 бойцов в ходе провальных атак на Краснолиманском направлении в ЛНР. Также украинская армия лишилась трёх танков, двух боевых бронемашин и пяти автомобилей.

Обложка ©

Getty Images / Sean Gallup

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров