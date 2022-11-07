Угроза прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР устранена

Угрозы серьёзного прорыва со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике больше нет. Об этом заявил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.

"Там по-прежнему громко, там идут перестрелки, но угрозы серьёзного прорыва сейчас, по крайней мере, до нас уже не долетают", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".