Угроза прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР устранена
Мирошник: Угрозы серьёзного прорыва ВСУ на линии соприкосновения в ЛНР сейчас нет
Угрозы серьёзного прорыва со стороны ВСУ на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике больше нет. Об этом заявил глава представительства республики в Москве Родион Мирошник.
"Там по-прежнему громко, там идут перестрелки, но угрозы серьёзного прорыва сейчас, по крайней мере, до нас уже не долетают", — сказал он в эфире "Соловьёв Live".
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ потеряли 250 бойцов в ходе провальных атак на Краснолиманском направлении в ЛНР. Также украинская армия лишилась трёх танков, двух боевых бронемашин и пяти автомобилей.
Getty Images / Sean Gallup