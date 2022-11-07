"Мы на шоссе в климатический ад": Генсек ООН предупредил человечество о грядущей катастрофе

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал развитые и развивающиеся страны заключить климатический пакт для сокращения выбросов и ускорения перехода к возобновляемой энергии. По его словам, человечество сейчас движется в климатический ад, поэтому нужны срочные меры.

"Глобальная температура продолжает расти. И наша планета быстро приближается к переломному моменту, который сделает климатический хаос необратимым. Мы на шоссе в климатический ад, а наша нога стоит на акселераторе", — сказал генсек ООН на климатической конференции в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Гутерриш напомнил, что, согласно выводам учёных, для ограничения роста мировой температуры до полутора градусов нужно свести к нулю выбросы до 2050 года. Чтобы избежать "ужасной участи", он призывает страны "Большой двадцатки" совершить свой энергетический переход "в этом десятилетии".

"Поэтому я призываю к историческому пакту между развитыми и развивающимися экономиками — пакту о климатической солидарности", — подчеркнул он.

Соглашение будет подразумевать дополнительные усилия по сокращению выбросов в этом десятилетии, включая финансовую и техническую поддержку, чтобы помочь развивающимся странам ускорить энергетический переход к возобновляемым источникам. Две крупнейшие экономики — США и Китай — имеют особую ответственность в воплощении этого пакта в жизнь, заключил он.