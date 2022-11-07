В Гильдии маркетологов спрогнозировали снижение цен на косметику в РФ

Некоторые иностранные бренды косметики решили возобновить поставки в Россию, из-за чего цены на их продукцию могут упасть. О том, когда это произойдёт, рассказал президент Гильдии маркетологов Игорь Березин. По его словам, снижение цен произойдёт не сразу.

"Прямых поставок от правообладателя пока нет. Когда будет восстановлен нормальный товарооборот с компаниями-производителями этой продукции, цены, возможно, немного снизятся по сравнению с тем уровнем, который мы наблюдаем с лета. Но это произойдёт не сразу", — рассказал он в интервью радио Sputnik.