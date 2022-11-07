НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 13:11

Лукашенко вновь предложил помочь европейцам дровами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оказать европейцам посильную помощь и обеспечить их дровами для обогрева. Таким образом соседние страны поймут, что белорусы — мирные люди и не хотят конфликтов, заявил он.

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дров купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова", — сказал президент.

Лукашенко отметил, что литовцы, латыши, поляки и украинцы должны знать, что "белорусы — люди мирные, не хотят никакой войны и готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки".

Топор в руки: Как Европа собирается зимовать без российского газа

Топор в руки: Как Европа собирается зимовать без российского газа

Ранее Лайф писал, что Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов под Минском и провёл там мастер-класс. Президент Белоруссии по традиции вспомнил и о жителях ближнего зарубежья, где сложилась нелёгкая ситуация с энергоресурсами, и пригласил "латышей, литовцев и поляков" поучиться рубить дрова.

Обложка ©

ТАСС / Григоров Гавриил

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров