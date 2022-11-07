Лукашенко вновь предложил помочь европейцам дровами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил оказать европейцам посильную помощь и обеспечить их дровами для обогрева. Таким образом соседние страны поймут, что белорусы — мирные люди и не хотят конфликтов, заявил он.
"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дров купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали. Мы можем организовать и подвезти к границе эти дрова", — сказал президент.
Лукашенко отметил, что литовцы, латыши, поляки и украинцы должны знать, что "белорусы — люди мирные, не хотят никакой войны и готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки".
Ранее Лайф писал, что Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов под Минском и провёл там мастер-класс. Президент Белоруссии по традиции вспомнил и о жителях ближнего зарубежья, где сложилась нелёгкая ситуация с энергоресурсами, и пригласил "латышей, литовцев и поляков" поучиться рубить дрова.
Новости
ТАСС / Григоров Гавриил