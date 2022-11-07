Раскрыт самый изысканный рецепт холодца — с чёрной икрой, которую не ели, а выбрасывали

Сегодня отмечается необычный гастрономический праздник — День холодца. Традиционно мы привыкли к наличию мяса в составе этого блюда, но иностранные повара сделали из него более изящный деликатес. Подробнее об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" рассказал историк кулинарии Павел Сюткин.

Эксперт поведал, что иностранные повара, посещая Россию, пытались добавить изящества в местную кухню. Так они начали осветлять и процеживать бульон для холодца с использованием чёрной икры. Для этого они добавляли ложку икры в бульон, а после того, как она впитывала в себя муть, выбрасывали её.

"Дальше начали в целях изящества делать красивые кусочки мяса, рыбы, овощей, вырезать, заливать не просто бульоном, а делали так называемый ланспик. Его заливали в специальную формочку где-то наполовину, он застывал, на него выкладывали узорчатые мясо, рыбу, овощи, потом заливали ещё один слой, потом застывал ещё, а потом третий слой. И его уже выставляли на холод. Это был многоэтажный красивый холодец", — подчеркнул историк кулинарии и добавил, что такой холодец называли галантином.