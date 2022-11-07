Жительница Бурятии поссорилась с подругой и проломила череп её пятимесячной дочери

В Бурятии подруга молодой мамы в разгар ссоры со своей обидчицей схватила её пятимесячную дочь и бросила с дивана на пол. Девочка попала в больницу с кровоизлиянием в мозг и переломом черепа.

По информации SHOT, ребёнка доставили в Прибайкальскую центральную районную больницу и местный психолог тут же обратилась в полицию. Выяснилось, что 25-летняя Елена (мать девочки) её 24-летняя знакомая Людмила проживают в одной квартире.

В ночь, когда произошло несчастье, ребёнок спал на диване. Около четырёх утра девушки затеяли спор, а подружка Елены, потеряв самообладание, схватила дочку оппонентки и швырнула на пол. В тот момент женщина, к слову, была пьяна. Обе подруги имеют судимость за кражу, а Людмила привлекалась ещё и за вымогательство. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".