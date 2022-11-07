НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 ноября, 13:00

Жительница Бурятии поссорилась с подругой и проломила череп её пятимесячной дочери

<p>24-летняя Людмила (слева на фото) и 25-летняя Елена (мать девочки, справа на фото). Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/45962" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

24-летняя Людмила (слева на фото) и 25-летняя Елена (мать девочки, справа на фото). Обложка © t.me / SHOT

В Бурятии подруга молодой мамы в разгар ссоры со своей обидчицей схватила её пятимесячную дочь и бросила с дивана на пол. Девочка попала в больницу с кровоизлиянием в мозг и переломом черепа.

По информации SHOT, ребёнка доставили в Прибайкальскую центральную районную больницу и местный психолог тут же обратилась в полицию. Выяснилось, что 25-летняя Елена (мать девочки) её 24-летняя знакомая Людмила проживают в одной квартире.

В ночь, когда произошло несчастье, ребёнок спал на диване. Около четырёх утра девушки затеяли спор, а подружка Елены, потеряв самообладание, схватила дочку оппонентки и швырнула на пол. В тот момент женщина, к слову, была пьяна. Обе подруги имеют судимость за кражу, а Людмила привлекалась ещё и за вымогательство. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Под Красноярском полугодовалая девочка умерла, когда мать кормила её грудью

Под Красноярском полугодовалая девочка умерла, когда мать кормила её грудью

Ранее Лайф писал, что многодетная мать обиделась на мужа из-за рыбалки и утопила их маленькую дочь в ванне. Объяснила она преступление тем, что раз малышка "не нужна собственному отцу, то и ей тоже".

Ирина Фальке

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров