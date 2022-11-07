Дело в чернозёме: Академик объяснил, почему ВС РФ перейдут в наступление лишь зимой
Военный эксперт Сивков рассказал о влиянии погоды на ход спецоперации
Дожди, выпадающие на глину и чернозём, влияют на ход спецоперации. Такое мнение URA.ru высказал академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его словам, даже современная техника не может справиться с непогодой.
"Климатические условия для наступления сейчас неблагоприятные. Даже при современной боевой технике — это серьёзное препятствие. Да, сейчас тепло, но дожди. А глинозем, плюс чернозём — это ещё хуже", — заявил он.
Он добавил, что активного наступления российской армии стоит ждать лишь в декабре, когда замёрзнет земля.
Лайф писал, что политологи высказались о мнении президента Сербии Александра Вучича по поводу грядущей битвы за Херсон. По словам одного из экспертов, сербский лидер может выражать мнение сразу части европейских политиков.
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ТАСС / Сорокин Донат