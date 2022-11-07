Дожди, выпадающие на глину и чернозём, влияют на ход спецоперации. Такое мнение Ura.ru высказал академик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его словам, даже современная техника не может справиться с непогодой.

"Климатические условия для наступления сейчас неблагоприятные. Даже при современной боевой технике — это серьёзное препятствие. Да, сейчас тепло, но дожди. А глинозём плюс чернозём — это ещё хуже", — заявил он.

Он добавил, что активного наступления Российской армии стоит ждать лишь в декабре, когда замёрзнет земля.