Слова Вучича о битве за Херсон сочли мнением части европейских политиков

Президент Сербии Александр Вучич, говоря о решающем характере грядущей битвы за Херсон, может выражать не только своё личное мнение, но и мнение части европейских политиков. Этим в беседе с РИА ФАН поделился доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета организации "Офицеры России", военный эксперт Александр Перенджиев.

"На Херсон действительно идут очень большие силы со стороны Украины (и не только Украины, там много натовских формирований). Я так понимаю, что Вучич обладает какой-то дополнительной информацией... Думаю, что это такое одно из мнений, которые складываются у европейских и, наверное, балканских — в первую очередь — политиков", — заявил политолог.

По словам Перенджиева, примечательно, что ранее сербский лидер особо не комментировал ситуацию на Украине. Развязать язык ему могли помочь новые назначенцы с пророссийскими взглядами. Среди таких эксперт выделил главу МИД и Минобороны страны.

"Вучич, делая такие вот заявления, скорее всего, хочет сформировать какое-то общественное мнение в самой Европе, мол, обратите внимание на события вокруг Херсона: если там произойдёт разгром Вооружённых сил Украины, то, наверное, надо уже как-то думать о том, чтобы заканчивать эту войну", — добавил он.

А вот военный журналист Алексей Борзенко считает, что ВСУ не смогут провести успешное наступление. Он заявил телеканалу "360", что украинская армия сильно истощена.

"ВСУ очень истрёпаны, у них нет сил, чтобы провести серьёзное наступление. Здесь нужно большое количество войск. Они берегут своих профессионалов, они у них ещё есть, но не в таком большом количестве, которое бы на что-то повлияло", — считает он.

Журналист напомнил, что Российская армия выстроила эшелонированную оборону вокруг города. При этом начать наступать украинцы могут и в других местах, считает Борзенко.