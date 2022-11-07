Город Грайворон Белгородской области попал под обстрел ВСУ

В Белгородской области под обстрел попал город Грайворон, который расположен у границы Украины. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки был повреждён трансформаторный блок.

"Сегодня под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снаряда повреждён трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе", — сообщил Гладков.

По его словам, сейчас на место происшествия выехали специалисты экстренных служб. Другие подробности глава региона пообещал рассказать позже.