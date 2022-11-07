Город Грайворон Белгородской области попал под обстрел ВСУ
Губернатор Гладков сообщил об обстреле города Грайворона Белгородской области
Свидетели поделились кадрами с места обстрела города Грайворона. Обложка © t.me / "Жесть Белгород"
В Белгородской области под обстрел попал город Грайворон, который расположен у границы Украины. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки был повреждён трансформаторный блок.
"Сегодня под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снаряда повреждён трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе", — сообщил Гладков.
По его словам, сейчас на место происшествия выехали специалисты экстренных служб. Другие подробности глава региона пообещал рассказать позже.
Ранее Лайф сообщал, что вчера в результате обстрела ВСУ загорелся резервуар с растворителем в Белгородской области. В соцсетях пользователи делились кадрами с места происшествия в Грайвороне, на которых видно поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма. Пострадавших в результате ЧП нет.