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7 ноября, 12:19

Город Грайворон Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Губернатор Гладков сообщил об обстреле города Грайворона Белгородской области

<p>Свидетели поделились кадрами с места обстрела города Грайворона. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/zhest_belgorod/18477" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Жесть Белгород"</a></p>

Свидетели поделились кадрами с места обстрела города Грайворона. Обложка © t.me / "Жесть Белгород"

В Белгородской области под обстрел попал город Грайворон, который расположен у границы Украины. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки был повреждён трансформаторный блок.

"Сегодня под обстрел попал город Грайворон. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снаряда повреждён трансформаторный блок, в связи с этим произошло частичное отключение электроэнергии в городе и соседнем селе", — сообщил Гладков.

По его словам, сейчас на место происшествия выехали специалисты экстренных служб. Другие подробности глава региона пообещал рассказать позже.

В Белгородской области продлён жёлтый уровень опасности

В Белгородской области продлён жёлтый уровень опасности

Ранее Лайф сообщал, что вчера в результате обстрела ВСУ загорелся резервуар с растворителем в Белгородской области. В соцсетях пользователи делились кадрами с места происшествия в Грайвороне, на которых видно поднимающиеся в воздух клубы чёрного дыма. Пострадавших в результате ЧП нет.

Оксана Попова

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