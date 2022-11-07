Не "панацея от ста недугов": Фармацевт разрушил опасный миф об уникальной пользе синего йода

Синий йод — это смесь вещества с обычным крахмалом, в том, что сейчас этот препарат как-то начал получать второе рождение, нет ничего удивительного. Цикличность является постоянной особенностью моды, а вот россказни о чудодейственных свойствах "панацеи от ста заболеваний" весьма преувеличены, отметил в беседе с Лайфом эксперт фармацевтического рынка, директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"Это очень древний продукт, один из препаратов йода, который начали использовать, экспериментируя с ним. Были попытки смешивать йод со всевозможными полимерными материалами. Смесь обычного йода с крахмалом даёт такой синий эффект", — объяснил специалист.

Фармацевт напомнил, что продукт появился в 40-х годах XX века и ничем принципиально иным от других препаратов йода не отличается, однако имеет очень серьёзные ограничения к применению, уточнил Беспалов. По его словам, есть современные аналоги этого продукта, например повидон-йод (комплексное соединение йода с полимером), но если речь идёт о крахмале, в повидон-йоде используется синтетический полимер.

"Таких соединений достаточно много, получается продукт, который медленнее высвобождается, йод дольше сохраняется на коже и обладает меньшим раздражающим эффектом. Ничего чудодейственного там нет. Я смотрел в Интернете — его там пытаются применять чуть ли не как панацею от всех болезней, пьют ложками, это совершенно сумасшедшее применение. Не только вредное, но и элементарно опасное, конечно, так его использовать нельзя!" — возмутился эксперт.

Беспалов подчеркнул, что это обычный антисептик для наружного применения и раньше его пытались использовать для лечения дизентерии и других кишечных заболеваний. Делать это в XXI веке немножко смешно, отметил фармацевт, поскольку сейчас есть много других гораздо более безопасных и эффективных продуктов.