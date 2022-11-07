"Реал" сыграет с "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" сыграют между собой в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, жеребьёвка которой прошла 7 ноября в швейцарском Ньоне. Стоит отметить, что именно эти команды были участниками решающего матча турнира в прошлом сезоне.

Ещё одной суперпарой станет противостояние французского ПСЖ и мюнхенской "Баварии", которая на групповом этапе набрала 18 очков из 18 возможных.

Пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА: "Ливерпуль" (Англия) — "Реал" (Испания)

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Манчестер Сити" (Англия)

"Брюгге" (Бельгия) — "Бенфика" (Португалия)

"Милан" (Италия) — "Тоттенхэм" (Англия)

"Айнтрахт" (Германия) — "Наполи" (Италия)

"Боруссия Дортмунд" (Германия) — "Челси" (Англия)

"Интер" (Италия) — "Порту" (Португалия)

ПСЖ (Франция) — "Бавария" (Германия).